- Date/time: November 20th, 10:30am to 6:00pm
93.1 WZAK, CARESOURCE AND DJ STEPH FLOSS PRESENTS THE 9TH ANNUAL “A GOOD THANKSGIVING TURKEY GIVEAWAY”. JOIN US SATURDAY NOVEMBER 20TH STARTING AT 10:30A AT CLEVELAND COLLEGE PREP ACADEMY ON FLEET AVE….THEN AT 2PM AT BECKHAMS B&M ON LEE RD AND WE WILL WRAP UP THE DAY AT 4:30P AT TRUE NORTH IN GARFIELD HTS… WE WILL BE GIVNG AWAY OVER 1,000 TURKEYS OVER THE WEEKEND! IT’S A GOOD THANKSGIVING BROUGHT TO YOU BY CARESOURCE, TRUE NORTH CONVENIENCE STORES, ACCEL SCHOOLS, THE STEPH FLOSS FOUNDATION, ELEMENT 13 AND 93.1 WZAK.
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