New Era & PlayStation Link For A Fire, First-of-Its-Kind Collection [Photos]

New Era is linking with PlayStation for the first time and is bringing more than just hats.
To kick off the new year, iconic headwear brand New Era announced its inaugural collaboration with video game royalty, PlayStation. The collection’s sole purpose is to celebrate Sony’s game-changing console through streetstyle fits that any gamer (especially if they rep team blue) should have in their closets.
The collection features an expansive lineup of hats from New Era’s 59FIFTY and 9FIFTY silhouettes, as well as the brand’s 9FORTY and Bucket-01 designs.
Each piece features the globally recognizable PlayStation “family” logo and the iconic “△〇×□” on the console’s controller.
What truly stands out in the collection is the inclusion of apparel inspired by the same gear you often see e-sports teams rocking.
The New Era x PlayStation drip features oversized track jackets, hoodies, and track packs that make a flawless transition from an intense gaming competition to the streets.
The collection also includes other accessories, such as multi-pouches and shoulder bags, as well as heavyweight cotton tees.
You can be rest assured that each piece will have New Era’s guarantee of attention to detail and longevity that the brand has become famous for.
The collection arrives on January 8 via New Era’s website, so mark your calendars because you can bet it will sell out quickly.
See more photos from the collection in the gallery below.
1. New Era x PlayStation
2. New Era x PlayStation
3. New Era x PlayStation
4. New Era x PlayStation
5. New Era x PlayStation
6. New Era x PlayStation
7. New Era x PlayStation
8. New Era x PlayStation
9. New Era x PlayStation
10. New Era x PlayStation
11. New Era x PlayStation
12. New Era x PlayStation
13. New Era x PlayStation
14. New Era x PlayStation
15. New Era x PlayStation
16. New Era x PlayStation
17. New Era x PlayStation
18. New Era x PlayStation
19. New Era x PlayStation
20. New Era x PlayStation
21. New Era x PlayStation
22. New Era x PlayStation
23. New Era x PlayStation
24. New Era x PlayStation
25. New Era x PlayStation
26. New Era x PlayStation
27. New Era x PlayStation
28. New Era x PlayStation
29. New Era x PlayStation
30. New Era x PlayStation
31. New Era x PlayStation
32. New Era x PlayStation
33. New Era x PlayStation
34. New Era x PlayStation
35. New Era x PlayStation
